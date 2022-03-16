الامارات | عقوبات «انضباطية» بالجملة بحق لاعبي الوحدة والعين.. وتغريم مطر 200 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات «انضباطية» بالجملة بحق لاعبي الوحدة والعين.. وتغريم مطر 200 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، لاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف مباراتين وتغريمه 200 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، وإيقاف لاعب الوحدة خميس إسماعيل مباراتين وتغريمه 90 ألف درهم، لمحاولته الاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

ونظرت اللجنة في تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين فريقي الوحدة والعين في الأسبوع الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت أحداث شغب جماهيري، وقرّرت توجيه عقوبة الإنذار للاعبي نادي العين سفيان رحيمي وخالد عيسى وناصر الشكيلي، وغرمت كل لاعب منهم 25 ألف درهم، لعدم تحليهم بالروح الرياضية.

كما قرّرت اللجنة معاقبة لاعب نادي العين إريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 150 ألف درهم، لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)، ومنعت اللجنة مدرب اللياقة لنادي العين خيسوس أوتاولا من مرافقة الفريق لأربع مباريات وتغريمه 75 ألف درهم، لاشتراكه مع اللاعب السابق ذكره واعتدائه على جماهير نادي الوحدة، ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للنادي ذاته.

وعاقبت اللجنة أيضاً ناديي الوحدة والعين بلعب أربع مباريات على ملعبيهما من دون جمهور في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بسبب قيام بعض جماهيرهما بتبادل إلقاء عبوات السوائل ورميها في أرضية الملعب، والخروج عن الروح الرياضية والنزول لأرض الملعب والتلفظ بألفاظ غير لائقة.

وقال بيان صحافي: «عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم أمس، اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً».

وفي مسابقة دوري الدرجة الأولى، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي الفجيرة، لدخول أحد الأشخاص من غير المخول لهم بالدخول لغرفة ملابس اللاعبين.

وفرضت غرامة مالية على نادي الموج في مسابقة دوري الدرجة الثانية قدرها 2000 درهم، لتأخر بداية الشوط الأول لمباراته أمام نادي الاتفاق لمدة تسع دقائق لعدم وجود المُسعف، وإيقاف لاعب ريجينال عبدالرحمن محمد خميس مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره 2000 درهم للتلفظ على الحكم بألفاظ غير لائقة.

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