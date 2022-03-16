الامارات | «الأبيض الأولمبي» يدشّن تحضيراته للبطولة الودية الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الأولمبي» يدشّن تحضيراته للبطولة الودية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، تحضيراته للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يُنظمها اتحاد الكرة، في الفترة من 20 إلى 29 الجاري. ودخل المنتخب معسكراً داخلياً في دبي، وأدى حصة تدريبية على الملعب الفرعي لنادي النصر.

وتشهد البطولة مشاركة 10 منتخبات، هي: الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلاند، وكرواتيا، وتأتي ضمن تحضيرات المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان، خلال الفترة من الأول إلى 19 يونيو المقبل.ويفتتح «الأبيض» مشواره بمواجهة الصين في 23 مارس بملعب نادي ضباط الشرطة في دبي، على أن يخوض مباراته الثانية أمام أوزبكستان يوم 26.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news