اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يوفنتوس - فياريال 00:00

ليل - 00:00

برايتون - توتنهام 23:30

أرسنال - 00:15

الدوري الألماني

ماينز 05- بوروسيا دورتموند 21:30

الجونة - المقاولون 17:00

الاتحاد - الإسماعيلي 19:30

إنبي - سيراميكا 22:00

الدوري التونسي

الترجي - اتحاد بن قردان 17:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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