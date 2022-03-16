الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - فياريال 00:00
ليل - تشيلسي 00:00
برايتون - توتنهام 23:30
أرسنال - ليفربول 00:15
الدوري الألماني
ماينز 05- بوروسيا دورتموند 21:30
الجونة - المقاولون 17:00
الاتحاد - الإسماعيلي 19:30
إنبي - سيراميكا 22:00
الدوري التونسي
الترجي - اتحاد بن قردان 17:00
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