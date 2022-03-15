شكرا لقرائتكم خبر الـ24.. 6 حمراوات في 3 مواجهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الجولة الـ24 الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إثارة كبيرة خلال مبارياتها الثماني، إلا أن الاتحاد خرج بالأهم عندما حقق 3 نقاط مهمة تعادل 6 نقاط من خلال تغلبه على مطارده، الوصيف فريق الشباب 2/ 0 ليوسع بذلك الفارق بينهما إلى 11 نقطة، كما أن هذا الفوز جاء بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12.

وتلونت الجولة بالبطاقات، حيث خرجت الحمراء 6 مرات خلال 3 مواجهات. وشهد لقاء الاتفاق والنصر إشهار الحكم ماجد الشمراني 3 بطاقات حمراء في وجه 3 لاعبين من الاتفاق، بينما حصل اثنان من لاعبي أبها على الطرد في لقاء الفتح، أما الحمراء الأخيرة فكانت من نصيب لاعب الباطن عبدالعزيز العرياني خلال مواجهة فريقه للفيحاء.

وحقق الأهلي فوزه الأول بعد غياب قرابة الشهر عن الانتصارات مما أدى إلى إقالة مدرب الفريق بيسنك هاسي والتعاقد مع الأوروجوياني روبرت سيبولدي لقيادة الفريق. واستطاع سيبلودي تسجيل الفوز في ظهوره الأول بعد أن قاد الفريق للفوز على الطائي 3/ 1.

وواصل الفتح سلسلة النتائج الإيجابية بتحقيقه الفوز أمام ضيفه أبها بثلاثية نظيفة ليصل للمواجهة الخامسة على التوالي دون أي هزيمة.

وكان آخر تعثر للفتح أمام الأهلي بالخسارة في الجولة رقم 20 ليعود بعدها الفريق ويحقق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا جمع من خلالها 13 نقطة.

ومنذ التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز حافظ الهلال على سلسلة الانتصارات المتتالية، وقبل أن يوقف الرائد سلسلة الانتصارات، خطف موسى ماريغا هدفا ربما يكون الأغلى في الموسم، عندما قاد فريقه للفوز في الدقيقة 89 للمباراة التي كانت في طريقها للتعادل السلبي.

وكان هذا الفوز هو الخامس على التوالي للهلال تحت قيادة دياز بعد أن خاض اللقاء الأول له في الدوري يوم 17 فبراير الماضي، وحقق نتيجة كبيرة آنذاك بفوزه بخماسية أمام الشباب.

من الجولة الـ24