شكرا لقرائتكم خبر 15 دولة برالي جميل النسائي في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطلق الرالي في مرحلته الأولى غدا من حائل بمسافة 124.61 كلم بمشاركة 34 فريقا من 15 دولة، حيث يعد أول رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتمد هذا الرالي على استخدام مهارات التخطيط ونظام الملاحة (GPS)، ولا يعتمد على السرعة بهدف جمع أكبر عدد من النقاط عند كل نقطة وصول.
كما يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد اليوم أيضا، حفل السباق العشرين لميدان الفروسية على كأس إمارة المنطقة، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.
وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من 6 أشواط مسافتها 1600 م، باستثناء الشوط الأول الذي تبلغ مسافته 1200 م، مشيرا إلى أن الشوط الأول خصص لمفتوح مواليد 2020م، وخصص الشوط الثاني ربحت (0-2)، والشوط الثالث «سيارة» خصص مفتوح مواليد 2018م، فيما خصص الشوط الرابع «سيارة» مفتوح مواليد 2019م، فيما جاء الشوط الخامس «درع» مفتوح أفراس، والشوط السادس «كأس» مفتوح الدرجات.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 دولة برالي جميل النسائي في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.