شكرا لقرائتكم خبر 15 دولة برالي جميل النسائي في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرعى أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد، اليوم، حفل انطلاق رالي جميل النسائي، وذلك بقصر القشلة.

وينطلق الرالي في مرحلته الأولى غدا من حائل بمسافة 124.61 كلم بمشاركة 34 فريقا من 15 دولة، حيث يعد أول رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويعتمد هذا الرالي على استخدام مهارات التخطيط ونظام الملاحة (GPS)، ولا يعتمد على السرعة بهدف جمع أكبر عدد من النقاط عند كل نقطة وصول.

كما يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد اليوم أيضا، حفل السباق العشرين لميدان الفروسية على كأس إمارة المنطقة‏، وذلك بميدان الفروسية ‏بالمنطقة.

‏ وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي، ‏أن السباق يتكون من 6 أشواط مسافتها 1600 م، باستثناء الشوط ‏الأول الذي تبلغ مسافته 1200 م، مشيرا إلى أن الشوط الأول خصص لمفتوح مواليد 2020م، وخصص الشوط الثاني ‏‏ربحت (0-2)، والشوط الثالث «سيارة» خصص مفتوح مواليد 2018م، فيما ‏خصص الشوط الرابع «سيارة» مفتوح مواليد 2019م، فيما جاء الشوط ‏الخامس «درع» مفتوح أفراس، والشوط السادس «كأس» مفتوح الدرجات.