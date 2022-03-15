شكرا لقرائتكم خبر تراجع عدد لاعبات القدم يقلق الألمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت سينيج في تصريحات لصحيفة «فرانكفورت راندشو» نشرتها في عددها الصادر أمس «لن نتمكن من إقامة مباريات، أو دعم المنافسات على أعلى مستوى إذا استمر تراجع عدد اللاعبات في كرة القدم».
وأضافت أن التراجع الأكبر في العدد يأتي مع وصول اللاعبات إلى سن البلوغ وظهور اهتمامات أخرى لديهن غير كرة القدم.
وأوضحت أن مراهقات أخبرنها بأن خوض مباريات صباح الأحد لا يتناسب مع الخروج مع الأصدقاء في الليلة السابقة.
وأضافت سينيج «علينا الاستماع بشكل أكبر للأسباب الجذرية لهذه المشكلات».
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع عدد لاعبات القدم يقلق الألمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.