شكرا لقرائتكم خبر تراجع عدد لاعبات القدم يقلق الألمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت نائبة الرئيس الجديد للاتحاد الألماني لكرة القدم، سيلكه سينيج، إن عدد اللاعبات في ألمانيا، اللاتي يتركن كرة القدم في سن مبكرة، يثير القلق، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على المنافسات على أعلى مستوى.

وقالت سينيج في تصريحات لصحيفة «فرانكفورت راندشو» نشرتها في عددها الصادر أمس «لن نتمكن من إقامة مباريات، أو دعم المنافسات على أعلى مستوى إذا استمر تراجع عدد اللاعبات في كرة القدم».

وأضافت أن التراجع الأكبر في العدد يأتي مع وصول اللاعبات إلى سن البلوغ وظهور اهتمامات أخرى لديهن غير كرة القدم.

وأوضحت أن مراهقات أخبرنها بأن خوض مباريات صباح الأحد لا يتناسب مع الخروج مع الأصدقاء في الليلة السابقة.

وأضافت سينيج «علينا الاستماع بشكل أكبر للأسباب الجذرية لهذه المشكلات».