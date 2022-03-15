تسمية القوائم النهائية لكأس المؤسس

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وشهدت قائمة الشوط الرئيس الأول والمخصص للخيل العربية الأصيلة، تسجيل 10 مشاركين من أقوى جياد هذه الفئة، ويأتي من أبرزهم نبيل الخالدية الثاني، تلال الخالدية، مبارز الخالدية، وحازم جودة.
بينما شهد الشوط الرئيس المخصص لخيول الثروبيرد، كأس المؤسس الفئة الأولى، تسجيل 18 اسما من أبرزهم حسنات، يمكن، ابن لعبون، همساتي، والنادر الذي حل رابعا في ديربي السعودية.
وعلى ضوء الحدث الكبير والمنتظر، يوجه نادي سباقات الخيل الدعوة للجميع للحضور إلى منصات ومقاعد ميدان الملك عبدالعزيز بالنادي، والاستمتاع بالأجواء السباقية ومتابعة الحدث مباشرة.
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