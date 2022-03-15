لقب السلة بين الهلال والنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الهلال تصدره للدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الـ21 قبل الأخيرة، وذلك عقب فوزه على الاتحاد 99-82.

واحتفظ الهلال بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، وفي حال فوزه في مواجهته أمام النصر يوم السبت المقبل سيتوج بلقب الدوري، بينما خسارته تؤجل حسم البطولة إلى لقاء فاصل يوم الأحد لتحديد البطل.

واحتفظ الاتحاد رغم الخسارة بالمركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وفاز الأهلي على الوحدة 105-85 ليصل للمركز السابع برصيد 30 نقطة، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 31 بالمركز السادس.

وعزز النصر حظوظه في المنافسة على لببقي بفوزه على الأنصار 73-66 ليصل للنقطة 40 في المركز الثاني.

وتغلب الفتح على أحد 83-77 ليحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة، وأحد بالمركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وفاز ضباء على ضيفه السلام 84-76.

وحقق أبها أول فوز له على حساب ضيفه النهضة 82-73، لكنه بقي بالمركز الأخير، والنهضة بالمركز الـ11 ليتأكد هبوطهما لدوري الدرجة الأولى.