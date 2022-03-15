إصابة بيرسي تاو تربك حسابات الأهلي قبل موقعة المريخ السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "الوطن" أن الفحوصات الأولية، أكدت إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمزق في العضلة الأمامية، خلال تدريبات الفريق الأحمر، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، قوله إن بيرسي تاو تعرض لإصابة بمزق في العضلة الأمامية، خلال تدريبات الفريق، والتي يستعد فيها لمواجهة المريخ السوداني، مضيفاً أن اللاعب الجنوب إفريقي سيغيب لمدة شهرين.

وبات بيرسي تاو مهدداً بالغياب عن معسكر منتخب بلاده جنوب إفريقيا، رغم تلقيه استدعاء من قبل منتخب "البافانا بافانا" للتواجد في معسكر شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ، وسيكون ماجيت نداي هو حكم الساحة في اللقاء، بينما وسيكون حاج ماليك، المساعد الأول، ونوح بانجورا، مساعد ثانٍ، بينما عيسى سا هو الحكم الرابع.