دوري أبطال أوروبا.. تشكيل قمة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.. رونالدو وجريزمان وجها لوجه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن التشكيل الأساسي لفريقهما، في المواجهة الحاسمة التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد" في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمي: دى خيا

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس

خط الوسط: فريد، برونو فيرنانديز، مكتوميناي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جادون سانشو، إيلانجا

على الجانب الآخر، جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان

ويسعى الفريقين إلى الفوز لحسم التأهل لربع النهائي، خاصة وأن لقاء الذهاب بينهما انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.