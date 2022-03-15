هاتريك ناصر ماهر في مرمى سموحة يُقرب فيوتشر من المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق فيوتشر فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بنظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وتقدم فيوتشر في الدقيقة 30 بهدف سجله لاعبه ناصر ماهر قبل أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة48 ثم أضاف زميله محمد رضا الهدف الثالث في الدقيقة 55 قبل أن يُسجل ناصر ماهر الهدف الرابع لفريقه والثالث له بالدقيقة 65.

ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف صيد سموحة عند الدقيقة 23 في المركز الرابع.

ملخص المباراة:

وأشهر الحكم في الدقيقة 5 البطاقة الصفراء للاعب فيوتشر كريم نيدفيد بعد كرة مشتركة مع لاعب سموحة محمد شكري.

وسدد لاعب فيوتشر ناصر ماهر كرة في الدقيقة 15 تصدى لها حارس مرمى سموحة الهاني سليمان.

وسجل فريق فيوتشر هدفًا في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه أحمد رفعت بعدما وصلت تمريرة رائعة من ناصر ماهر بحدود منطقة الجزاء ولكن ألغى الحكم الهدف بداعِ وجود تسلل.

وسجل ناصر ماهر الهدف الأول لفيوتشر في الدقيقة 30 بعدما وصلته كرة عرضية من يسار الملعب من زميله أحمد رفعت أسكنها شباك سموحة.

وبدأ الشوط الأول بدفع المدير الفني لفريق فيوتشر، باللاعب عبدالرحمن مانو بدلاً من عبدالرحمن مجدي.

وعاد لاعب فيوتشر، ناصر ماهر لتسجيل الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 48 بتسديدة في شباك سموحة.

ودفع مدرب سموحة أحمد سامي باللاعب علاء حمدي بدلًا من حليمو.

وأشهر الحكم في الدقيقة 54 البطاقة الحمراء للمدير الفني لفريق سموحة، أحمد سامي.

وحصل لاعب فيوتشر محمد رضا على عرضية ُمُتقنة من زميله جوناثان من يسار الملعب ليُسددها من داخل منطقة الجزاء مباشرة في مرمى سموحة بالدقيقة 55.

وحصل فيوتشر على ركلة جزاء في الدقيقة 65 سددها لاعبه ناصر ماهر بنجاح.