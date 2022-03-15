التعاون السعودي يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا في غياب مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم فريق التعاون السعودي بطاقة التأهل لدور المجموعات بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد فوزه في مباراة الملحق أمام نظيره الجيش السوري، مساء اليوم الثلاثاء.

ولم تشهد قائمة نادي التعاون السعودي تواجد المحترف المصري بصفوفه مصطفى فتحي لعدم تواجده بقائمة الفريق بالآسيوية.

وكان نادي الجيش السوري قد تقدم بهدف في الدقيقة (70) عن طريق لاعبه محمد الواكد، قبل أن يتعادل التعاون بهدف في الدقيقة (81) عن طريق لاعبه سميحان النابت.

يُذكر أن مصطفى فتحي قد انضم لصفوف نادي التعاون خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك.