مباشر.. مانشستر يونايتد 0-1 أتلتيكو مدريد.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار يلاكورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ويتكون تشكيل مانشستر يونايتد من: ديفيد دي خيا، هاري ماجواير، رافائيل فاران، ديوجو دالوت، أليكس تيليس، فريد، برونو فيرنانديز، إيلانجا، سكوت مكتوميناي، جادون سانشو، كريستيانو رونالدو.

بينما يتكون تشكيل أتلتيكو مدريد من: يان أوبلاك، ماركوس يورينتي، خيمينيز، سافيتش، رينيلدو، رينان لودي، هيكتور هيريرا، دي باول، كوكي، جواو فيليكس، أنطوان جريزمان.

تفاصيل المباراة

كاد إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد من التسجيل في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما توغل برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية من الجهة اليمني ليسددها إيلانجا بباطن القدم ولكن الكرة تصطدم في القائم الأيسر.

وسدد دي بول كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن دي خيا يتصدي لها ببراعة ويخرجها إلي ركلة ركنية.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد، حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد كرة مشتركة بين برونو فيرنانديز ومدافع أتلتيكو مدريد، ولكن الحكم لم يحتسب شيء.

وتمكن جواو فيليكس من تسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على يورينتي صانع الهدف.

واستطاع رينان لودي لاعب أتلتيكو مدريد من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 41 من زمن المباراة، بعدما أرسل أنطوان جريزمان كرة عرضية، حولها لودي برأسية في شباك دي خيا.