شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ناصر ماهر يتقدم لفريق فيوتشر بمرمى سموحة فى الدقيقة 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز ناصر ماهر لاعب فريق فيوتشر هدف التقدم لفريقه بمرمى سموحة في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

في حراسة المرمى .. الهانى سليمان

في خط الدفاع .. رجب نبيل ، أحمد بيكهام ، خالد عبد الفتاح ، أحمد شكرى

في خط الوسط .. محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة ، حسين فيصل

في الهجوم .. عبد الكريم الوادى ، مروان حمدى

بينما جاء فريق فيوتشر بقيادة على ماهر والتي يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمود حمدى

في خط الدفاع .. محمود مرعى ، سعد سمير ، عمر كمال ، جونيثان

في خط الوسط .. ناصر ماهر ، كريم نيدفيد ، أحمد رضا

في الهجوم .. أحمد عاطف ، أحمد رفعت ، أشرف مجدى