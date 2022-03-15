شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يحصد ذهبية كأس العالم للرماية بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عزمى محيلبة لاعب المنتخب الوطنى للرماية على الميدالية الذهبية فى منافسات الإسكيت كأس العالم بقبرص .

وكان الرامي عزمى محيلبة قد توج في أكتوبر الماضى بالميدالية البرونزية ببطولة كأس الرئيس بقبرص، وشارك محيلبة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة و لكنه لم يتمكن من الوصول للنهائيات.

توج الرامى عزمى محيلبة بذهبية بطولة كأس العالم للرماية العام الماضى بإيطاليا فى منافسات الإسكيت بعد التفوق على الأمريكى هانكوك فى النهائيات محققا العلامة الكاملة.

يلعب عزمى، فى منافسات الإسكيت ، بينما يلعب شقيقه عبد العزيز محيلبة فى منافسات التراب ، حيث أن كلا الثنائى تدركهم الإنجازات فى عالم الرماية أينما كانا .

ونجح الشقيقان عزمى محيلبة وعبد العزيز محيلبة لاعبا المنتخب الوطنى للرماية، فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الماضية كأول شقيقان على صعيد الرماية يشاركان فى دورة أولمبية نسختين متتاليتين