شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف هداف منتخب مصر فى عهد كيروش.. وصلاح الأكثر مساهمة بالأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا مع منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة حتى الآن.

ويستعد منتخب مصر لمباراتى منتخب السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

شريف الهداف

ويتصدر محمد شريف قائمة هدافى المنتخب مع كيروش الذى قاد الفراعنة في 18 مباراة حتى الآن، برصيد 3 أهداف على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى مع كيروش في الفترة الأخيرة، ويأتي محمد صلاح وصيفا له برصيد هدفين.

صلاح الأكثر مساهمة

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، الأكثر مساهمة في الأهداف مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش، حيث ساهم في 6 أهداف، سجل هدفين وصنع 4 أهداف، بينما يأتي محمد مجدى أفشة وصيفا له بـ4 أهداف وكذلك محمد شريف وعمرو السولية.

وكشف البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد الننى لاعب ارسنال، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاى سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بنى مالتيا سبور.

وأعلن اتحاد الكرة فتح باب الحجز صباح غدٍ الثلاثاء، لشراء تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ المقرر إقامتها بقطر.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.