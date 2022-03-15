شكرا لقرائتكم خبر عن خماسيات وميدالية برونزية.. ماذا فعل الأهلى مع صافرة ماجيتى نداى قبل لقاء المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره المريخ السودانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختار الاتحاد الافريقى الكاف طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم الدولي ماجيتي نداي، في حين سيكون مساعديه هما حاج ماليك سامبا كمساعد أول و نوح بانجورا كمساعد ثان، وعيسى سا كحكم رابع، وسيكون المراقب في هذه المباراة، هو النيجيري كالي بابانجا.

الحكم السنغالي صاحب الـ 35 عاما قاد للأهلي ثلاثة مباريات من قبل في دوري أبطال إفريقيا بجانب مباراة فى كأس العالم للأندية بالنسخة قبل السابقة.

المباراة الأولى لنداى مع الاهلى شهدت فوز المارد الاحمر على سيمبا التنزاني في دور مجموعات نسخة 2018/2019، بنتيجة 5-0.

المباراة الثانية، انتهت بنفس النتيجة، لكن لصالح صنداونز ضد الأهلي في ذهاب دور الثمانية من نفس النسخة، حيث انتصر مدرب الأحمر الحالي بيتسو موسيماني على الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي بنتيجة 5-0.

وفي عام 2021 عاد نفس الحكم السنغالي من جديد ليظهر في المشهد مرة أخرى خلال مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي أيضًا، عندما قرر عدم احتساب ركلة جزاء لمحمد شريف بعد التدخل القوي من الحارس في المباراة التي انتهت 2_0 لصالح الشياطين الحمر، وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارة الأحمر لتقديم شكوي تجاه نداي في الاتحاد الأفريقي.

وفى اللقاء الرابع كان نداى شاهد عيان على إنجاز عالمى للأهلى حينما أدار مباراة المارد الاحمر أمام بالميراس البرازيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر 2021 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التى ابتسمت للأهلى 3-2 سجل بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجايي، بينما أضاع عمرو السولية ومروان محسن ليحرز المارد الاحمر الميدالية البرونزية للمرة الثانية فى تاريخه .

كما ظهر نداي فى مباريات الأندية المصرية أول مرة من خلال لقاء المصرى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، والذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية عام 2018.