شكرا لقرائتكم خبر عن "VAR" يلغى هدف التقدم لفيوتشر بقدم أحمد رفعت فى مرمى سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل حكام تقنية الفار فى إلغاء هدف التقدم لفريق فيوتشر والذى أحرزه أحمد رفعت فى مرمى سموحة بداعى التسلل في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان أحمد رفعت أنفراد واعلن الحكم محمد الصباحى قراره بالتسلل ، ووانتظر سماع راى حكام تقنية الـ var والذين اكدوا على قراره بالغاء الهدف واحتسابها تسللا.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

في حراسة المرمى .. الهانى سليمان

في خط الدفاع .. رجب نبيل ، أحمد بيكهام ، خالد عبد الفتاح ، أحمد شكرى

في خط الوسط .. محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة ، حسين فيصل

في الهجوم .. عبد الكريم الوادى ، مروان حمدى

بينما جاء فريق فيوتشر بقيادة على ماهر والتي يضم كل من :

في حراسة المرمى .. محمود حمدى

في خط الدفاع .. محمود مرعى ، سعد سمير ، عمر كمال ، جونيثان

في خط الوسط .. ناصر ماهر ، كريم نيدفيد ، أحمد رضا