شكرا لقرائتكم خبر عن التألق فى الدورى سلاح 3 لاعبين للانضمام لقائمة مصر أمام السنغال.. رفعت الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الدورى المصرى فى الفترة الماضية تألق أكثر من لاعب خلال مباريات أنديتهم فى البطولة، على أمل خطف إعجاب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قبلى مباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغالى فى مباراتين لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

وخطف 3 لاعبين الأضواء بعد تألقهم فى البطولة الدورى نستعرضهم فى التقرير التالى..

أحمد عاطف

خطف أحمد عاطف مهاجم نادى فيوتشر، الأضواء، بعد المستوى الذى قدمه أمام الزمالك فى الدورى، مما جعل المدير الفنى البرتغالى كيروش يطلب من محللى الأداء، تقريرا فنيا شاملا.

ويأتى اهتمام كيروش بمهاجم فيوتشر فى ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين فى المنتخب وخاصة المهاجمين وعلى رأسهم مروان حمدى وكذلك محمد شريف الذى يشارك مع المنتخب كمهاجم تارة وكجناح أيسر تارة أخرى، فى الوقت الذى يجيد فيه أحمد عاطف اللعب فى وسط الملعب ومركز الجناح والمهاجم الصريح وهو ما يفضله كيروش، حيث يعتمد على اللاعبين الذين لديهم مرونة داخل الملعب.

أحمد عبد القادر

شهدت مباريات الأهلى الأخير فى الدورى بزوغ نجم أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق والذى يجيد فى مركز الجناح أيضا، وهم ما جعله فى دائرة اهتمامات كيروش، خاصة بعد الإصابات التى يعانى منها المنتخب فى هذا المركز بعد إصابة رمضان صبحى وتريزيجيه.

أحمد رفعت

دخل أحمد رفعت جناح أيسر فريق فيوتشر، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش للانضمام لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل بدلا من رمضان صبحى جناح بيراميدز الذى تعرض للإصابة أمام الصفاقسى التونسى بالكونفدرالية.

ويقدم أحمد رفعت مستويات رائعة مع فيوتشر هذا الموسم، حيث لعب أحمد رفعت 10 مباريات مع فريقه في الدورى تسبب في 5 أهداف، حيث سجل 4 أهداف وصنع آخر.