شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يشارك فى مران الأهلي الجماعى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الأهلي للمشاركة في المران الجماعية لفريقه غدا الأربعاء، بعد تعافي اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه الماضية ضد بيراميدز بالدوري.

وغاب محمد هاني عن المشاركة في مباراة صن داونز الأخير بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، وخضع لبرنامج تأهيلي قبل أن يتأكد سلامة اللاعب وجاهزيته للمشاركة في المران الجماعي ومن ثم المشاركة في مباراة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ.‏

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين.

فيما اكتفى لاعبو الفريق اليوم بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏