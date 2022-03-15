شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين فيريرا والونش بتدريبات الزمالك.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، على هامش تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحرص المدير الفني على توجيه محمود حمدي "الونش" ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، استعدادا للفترة المقبلة ، خاصة وأنه يعلم الإمكانيات الفنية للمدافع الدولى ويثق فى إمكانياته جيدا بالرغم من تذبذب الخط الخلفى للفريق الأبيض خلال الفترة الماضية وإحراز العديد من الأهداف السهلة سواء محليا أو أفريقيا وهو ما أدى لتأثيره على مستوى اللاعب نفسه.

ويعد محمود حمدى الونش أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة المنتخب الوطنى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش والتى تستعد لمواجهة السنغال فى المواجهتين الحاسمتين المؤهلتين لكأس العالم بقطر العالم الحالى .

هذا وخاض الفريق فى نهاية المران تقسيمة فنية قوية بطول الملعب، وحرص فيريرا على تطبيق بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي تم التدريب عليها خلال التقسيمة، وتولى المدير الفني للزمالك الإشراف على التقسيمة بنفسه، حيث قام بإيقافها من أجل تصحيح الأخطاء ومنح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا يوم الخميس المقبل، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.