شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور "ظهير أيمن" ثانى فى المنتخب أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش الاعتماد على إمام عاشور لاعب الزمالك ، في مركز الظهير الأيمن كاختيار ثاني ، حيث يعد عمر كمال عبد الواحد هو اللاعب الأول في هذا المركز في اختيارات الخواجة البرتغالى.

جاء قرار كيروش ، بعد ظهور إمام عاشور بمستوى مميز في مباراة المنتخب أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت بالكاميرون ، ونجاح إمام في إيقاف خطورة ساديو ماني.

كشف مسئولو منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر حصل على وعد من مواطنه فيريرا المدير الفنى للزمالك بعدم تجميد أى لاعب من الدوليين فى الفريق الأبيض قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو المنتخب أن كيروش تواصل مع فيريرا للتعرف على تفاصيل أزمة لاعبى الزمالك الأخيرة وإمكانية تجميدهم، وحصل كيروش على وعد بعدم تجميد لاعبى الزمالك الدوليين وعلى رأسهم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الابيض ومنتخب مصر.

من ناحية أخرى، خرج الثنائى محمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر لاعبا النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستقر كيروش على استدعاء من الأهلى كل من محمد الشناوى ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ، بينما لم يتم حسم موقف الثنائى محمد شريف وياسر ابراهيم النهائى.

وقررالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة لمباراتى السنغال في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لمدة 24 ساعة، لينطلق المعسكر يوم 21 مارس الجارى بدلا من 20 من نفس الشهر.