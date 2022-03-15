شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفى بجلسة استشفائية ومسحة غداً استعدادًا للمريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اكتفى فريق الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.
ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة المريخ، وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز.
وحصل الفريق على راحة يومين. فيما اكتفى لاعبو الفريق اليوم بأداء جلسات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ. وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري.