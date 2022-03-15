شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة السونار تثبت سلامة كريم فؤاد وجاهزيته للمشاركة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت أشعة السونار التي خضع لها كريم فؤاد ظهير أيمن الأهلي سلامة العضلة الأمامية للاعب، بعدما تعرض لكدمة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد صن داونز في رابع مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم ”الخليج 365” أن الأشعة أثبتت سلامة العضلة الأمامية لفؤاد وأن الإصابة عبارة عن كدمة غير مؤثرة، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر غدا الأربعاء لحسم موقفه النهائي من المشاركة في مران الأهلي الجماعي من عدمه، وإن كان الأقرب هو مشاركة اللاعب في المران الجماعي بشكل طبيعي.

واشتكى كريم فؤاد من كدمة قوية في العضلة الأمامية تسببت في خروجه ونزول طاهر طاهر بدلا منه لاستكمال المباراة.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ.‏

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين.

فيما اكتفى لاعبو الفريق اليوم بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏