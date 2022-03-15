شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة سموحة و فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة تشكيل الفريق الذى يخوض لقاء اليوم أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ستاد السلام بعد قليل .

وجاء تشكيل فريق أحمد سامى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان

خط الدفاع .. رجب نبيل ، أحمد بيكهام ، خالد عبد الفتاح ، أحمد شكرى

خط الوسط .. محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة ، حسين فيصل

الهجوم .. عبد الكريم الوادى ، مروان حمدى .

فيما أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيل وجاء كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود حمدى

خط الدفاع .. محمود مرعى ، سعد سمير ، عمر كمال ، جونيثان

خط الوسط .. ناصر ماهر ، كريم نيدفيد ، أحمد رضا

الهجوم .. أحمد عاطف ، أحمد رفعت ، أشرف مجدى