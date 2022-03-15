شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحمى لاعبى الاتحاد السكندرى فى فندق للبعد عن الشحن الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى بتغيير ملعب تدريب الفريق ونقله إلى برج العرب على أن يؤدى تدريبه الأخير على ملعب الفندق لإبتعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة المتواجدة داخل النادى عقب الأنباء التى تناثرت عن رغبة مجلس الإدارة بفك الإرتباط مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن بعد هجوم عدد من الجماهير على السوشيال ميديا على الجهاز الفنى .

كانت نتائج الإتحاد السكندرى شهدت هزة كبيرة بالدورى وتأخر ترتيب الفريق، بالإضافة للخروج من دور الـ32 بكأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف .

ويلتقى الإتحاد السكندرى مع الإسماعيلى غدا فى الخامسة والنصف على ملعب برج العرب ، وحذر حسام حسن اللاعبين من صحوة الدراويش ، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة أمام خصم ليس أمامه سوى الفوز أو السقوط للهاوية لذلك ستكون المباراة بمثابة طوق النجاة للفريقين الإسماعيلى لمحاولة الهروب من النفق المظلم والاتحاد للهروب من غضب الجماهير وشبح الاقاله .