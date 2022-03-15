شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يعود للملاعب بعد غياب 252 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل استمر لقرابة 252 يوما بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الشناوي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيراميدز وانبي في الدوري النسخة الماضية يوم 6 يوليو من العام المنقضي، ليجري جراحة في ألمانيا واستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي منذ ذلك الحين حتى عاد ليشارك مجددا بعد غياب طويل.





وحل الشناوي بديلا في الشوط الثاني من مباراة بيراميدز ومصر المقاصة الودية على ملعب الدفاع الجوي، ليعود مرة أخرى للملاعب بعد غياب طويل استمر قرابة 252 يوما بسبب تلك الإصابة القوية.