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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يعود للملاعب بعد غياب 252 يوما والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض الشناوي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بيراميدز وانبي في الدوري النسخة الماضية يوم 6 يوليو من العام المنقضي، ليجري جراحة في ألمانيا واستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي منذ ذلك الحين حتى عاد ليشارك مجددا بعد غياب طويل.
وحل الشناوي بديلا في الشوط الثاني من مباراة بيراميدز ومصر المقاصة الودية على ملعب الدفاع الجوي، ليعود مرة أخرى للملاعب بعد غياب طويل استمر قرابة 252 يوما بسبب تلك الإصابة القوية.
وتعرض أحمد الشناوى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبى بالدوري، والتي غادر الحارس الشوط الأول بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.
وكان أحمد الشناوي وجه رسالة طمأن فيها جمهوره بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق، ونشر الشناوي صورته بعد انتهاء الجراحة على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: " لئن شكرتم لأزيدنكم اولاً الحمد لله علي كل شىء وشكر واجب لكلاً من ادارة نادي بيراميدز وجهازه الطبي علي ما قدموه من دعم واهتمام لي".
وأضاف أحمد الشناوي في رسالته: "والشكر للجهاز الطبي لمنتخب مصر، وعلى رأسهم الدكتور محمد ابو العلا و د.مصطفي صدقي والكابتن أحمد يحيي الوكيل التاريخي للاعبين في مصر على التعب والجهد المبذول، وإن شاء الله لنا عودة قريبة.. نلتقي على خير بأمر الله شكراً".