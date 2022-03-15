شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على المقاصة بهدف وديًا استعدادا لأهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على نظيره مصر المقاصة بملعب الدفاع الجوى بهدف دون مقابل سجله محمود صابر في الشوط الأول من اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي طرابلس الليبي يوم الأحد المقبل باستاد شهداء بنينة فى بنغازي بليبيا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

خاض بيراميدز اللقاء بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد توفيق - عمر جابر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

وشارك في الشوط الثاني، أحمد الشناوي وإسلام عيسى، وهشام محمد، وعبد الله مجدي، ودودو الجباس،