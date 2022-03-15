شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحاضر لاعبى الزمالك وتدريبات فنية خاصة للسداسى الشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ، داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة ، خلال مران اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة، وقام فيريرا بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين وذلك في حضور جهازه المعاون، كما منح تعليمات لبعض اللاعبين تتعلق بأدوارهم داخل الملعب، تمهيدا لتطبيقها في الفترة المقبلة، وفي نهاية المحاضرة ، شدد المدير الفني للزمالك على اللاعبين بضرورة تنفيذ كل المطلوب منهم بدقة وتركيز. هذا وقام الجهاز الفني للزمالك ، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات خططية وفنية، وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة على تدريب اللاعبين على نقل الكرة بين الخطوط بشكل سريع، كما حرص فيريرا وجهازه المعاون بتوجيه التعليمات وتصحيح الأخطاء للاعبين.

يأتى هذا فى الوقت الذى خاض فيه سداسي الزمالك الشاباب: حسام عبدالمجيد ، سيف جعفر ، حسام أشرف ، أحمد عيد ، ماجد هاني وسيد عبدالله نيمار ، فقرة تدريبات فنية خاصة تحت إشراف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني.

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات خاصة بالتمرير ونقل الكرة بشكل سريع، بعدها خاض سداسي الزمالك فقرة للتسديد على المرمى ، بمشاركة السيد عطية حارس المرمى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا يوم الخميس المقبل، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.