شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تستلم تذاكر مباراة منتخب مصر و السنغال.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجماهير المصرية في استلام التذاكر الخاصة بمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر لها يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال بعد اجتماعات اتحاد الكرة مع الجهات المختصة، على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.

أعلن اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

وهناك خطوات للحصول على تذاكر مباراة مصر والسنغال:

- الحصول على التطعيم أو اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

- ادخال بيانات صحيحة لكل مشجع على موقع تذكرتى مثل" الاسم رباعى واسم الأم والرقم القومى ورقم الهاتف وصورة حديثة".

. - يتم اختيار الحساب لكل مشجع "ترفيهى ورياضى" وليس ترفيهى فقط

- يتم استخراج "ID" للمشجع فى حالة صحة الخطوات والبيانات، معه "كود خاص .

- يقوم المشجع بسداد سعر التذكرة الكترونيا من خلال الكود الخاص به.