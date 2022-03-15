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البنك الأهلي يعلن القائمة المتجهة إلى الإسكندرية لمقابلة فاركو

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القاهرة - سامية سيد -  

 توجه فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عقب المران الجماعي اليوم  متوجهاً للإسكندرية استعداداً لمواجهة فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الممتاز . 

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بستاد الاسكندريه الخميس المقبل في الثالثة عصراً واصطحب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبا استعداداً للمباراة . 

 

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

 

في حراسة المرمي 

محمود الزنفلي - أحمد صبحي

 

في خط الدفاع

أمير مدحت - احمد ياسين - احمد العش - أسامة إبراهيم - محمد مصطفي ميدو - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - ابراهيم السيد 

 

خط الوسط

أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبه - معروف يوسف - محمد بسيوني - محمد حامد - محمد هلال - موسي دياوارا - شادي رضوان

 

خط الهجوم

فادي فريد - ناصر منسي - أسامة فيصل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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