شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يضم 22 لاعبا لقائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة مواجهة إنبي المقرر إقامتها الأربعاء في الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري.
وضمت القائمة 22 لاعباً، وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو
خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - عبد الله جمعة.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - محمد حسن - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو- مصطفى ميسي.
خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.
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