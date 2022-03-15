هيثم شعبان يضم 22 لاعبا لقائمة سيراميكا استعدادا لمواجهة إنبى

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة مواجهة إنبي المقرر إقامتها الأربعاء في الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري.

محمد يوسف

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