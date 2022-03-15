شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تاريخ لعبة التايكوندو ولماذا سميت بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة التايكوندو المقصود بها طريقة تسديد الركلات واللكمات وبشكل عام فهى تعنى فن الدفاع عن النفس باستخدام القدم والقبضة وتتكون من 3 مقاطع "تاى" يشير إلى القدم، "كوان" يقصد بها قبضة اليد، "دو" معناها طريقة وهى تدخل فى تسميات الألعاب .

ولكن ما معنى كلمة تايكوندو وما المقصود بها، تنقسم الكلمة إلى 3 مقاطع، المقطع الأول (تاي) وهو يشير إلى القدم وهذا المقطع يدخل في تسميات ألعاب دفاع عن النفس أخرى وهو يعبر عن مهارة استخدام الأقدام والذي تتميز به التايكواندو عن غيرها، والمقطع الثاني (كوان) ويقصد بها قبضة اليد، أما المقطع الثالث (دو) ومعناها طريقة وهي تدخل في تسميات الألعاب الأخرى كالجودو والأيكيدو والكندو وغيرها.

ترجع نشأة رياضة التايكوندو إلى السلالة الحاكمة فى بلدة كوجوريو حيث أخذ فن التايكوندو للدفاع عن النفس يأخذ طابعًا تقليديًا يمارس بنشاط فى الطقوس الدينية على إيقاعات موسيقية متعارف عليها فى تلك العصور ويمارسها الرجال والأطفال والنساء والشيوخ حبًا لحركاتها من ناحية ولاستخدامها فى الدفاع عن النفس من ناحية أخرى ثم احتضنت كوريا الجنوبية رياضة التايكوندو واستطاع خبراؤها نشر اللعبة والوصول بها إلى كثير من دول العالم كما تم إنشاء اتحاد دولى للتايكوندو واتخذ من كوريا مقرًا له عام 1972 .

ومن الأدوات التى تستخدم فى رياضة التايكوندو واقى الصدر والساعدين وأسفل الحزام، والرأس، وقفازات اليد، واقى الأسنان.