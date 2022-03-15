شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل خوض برنامجه التأهيلي فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، خوض البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن شد في عضلة السمانة.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة بترو أتلتيكو المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا يوم الخميس المقبل، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.