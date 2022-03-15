تعرف على ترتيب هدافى الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ13

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الثلاثاء ، الحياة لعجلة الدورى الممتاز بمواجهات قوية فى الجولة الثالثة عشر، والتى تبدأ بمواجهة فيوتشر وسموحة المقرر لها الثامنة مساء.

وواصل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك، صدارة ترتيب هدافين الدورى برصيد 8 أهداف حتى الأن، ويرصد الخليج 365 قائمة الهدافين كالتالى :





أحمد سيد زيزو الزمالك 8 أهداف .

جوب مابولولو الإتحاد السكندرى 6 أهداف .

مروان حمدى سموحة 6 أهداف .

محمد شريف الأهلى 5 أهداف .

بيرسى تاو الأهلى 5 أهداف .

محمود وادى بيراميدز 5 أهداف .

محمد هلال البنك الأهلى 5 أهداف .

جون أوكويى إنبى 5 أهداف .

إبراهيم عادل بيراميدز 4 أهداف .

وليد الكرتى بيراميدز 4 أهداف

كريم الديب الإتحاد السكندرى 4 أهداف .

محمد مجدى أفشة .. الأهلى 4 أهداف .

شادى حسين سيراميكا 4 أهداف .

صديق أويجولا سموحة 4 أهداف .

أحمد رفعت فيوتشر 4 أهداف .

خالد قمر الجونة 4 أهداف .