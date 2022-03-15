شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحصل على وعد من فيريرا بعدم تجميد أبو جبل قبل مباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر حصل على وعد من مواطنه فيريرا المدير الفنى للزمالك بعدم تجميد أى لاعب من الدوليين فى الفريق الأبيض قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى تصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو المنتخب أن كيروش تواصل مع فيريرا للتعرف على تفاصيل أزمة لاعبى الزمالك الأخيرة وإمكانية تجميدهم، وحصل كيروش على وعد بعدم تجميد لاعبى الزمالك الدوليين وعلى رأسهم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الابيض ومنتخب مصر.

من ناحية أخرى، خرج الثنائى محمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر لاعبا النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستقر كيروش على استدعاء من الأهلى كل من محمد الشناوى ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ، بينما لم يتم حسم موقف الثنائى محمد شريف وياسر ابراهيم النهائى.

وقررالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة لمباراتى السنغال في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لمدة 24 ساعة، لينطلق المعسكر يوم 21 مارس الجارى بدلا من 20 من نفس الشهر.

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن معسكر منتخب مصر سيبدأ 21 مارس الجارى، و اللاعبين المحترفين سينضمون منذ بداية المعسكر بعد إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصولهم.

وأضاف العطار أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى سيقود الفراعنة أمام السنغال، بعدما اطمأن الجهاز الطبي للمنتخب عليه من خلال التواصل مع اللاعب وكذلك مع الجهاز الطبى في ليفربول وتم التأكد من أن الإصابة التي تعرض لها الفرعون المصرى أمام برايتون بالدورى الانجليزى بسيطة ولن تمنعه من المشاركة أمام السنغال.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيهاً، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.