كلوب يعلن موقف صلاح من المشاركة أمام الأرسنال بعد الإصابة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الثلاثاء، جاهزية لاعبه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مباراة أرسنال، المقرر لها الأربعاء، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرضها لها خلال لقاء برايتون السبت الماضي.

وقال كلوب فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى التقديمي للمباراة: "قبل قليل تم إبلاغي من الطاقم الطبي أن صلاح جاهز للتدرب اليوم، وسنرى كيف سيكون الوضع".

وأضاف مدرب ليفربول: "إصابة صلاح؟ صلاح لاعب قوى وكنا محظوظين وسعداء بأن إصابته ليست خطيرة، لقد عانى من التهاب مؤلم لكن اليوم هو بحالة أفضل قليلاً".

ويستضيف أرسنال، نظيره، ليفربول، في العاشرة والربع مساء الأربعاء، 16 مارس، على ملعب الإمارات، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على برايتون 2 - 0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ66 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، كايتا

الهجوم: دياز، ماني، صلاح

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 3، بتعليق: عصام الشوالي.