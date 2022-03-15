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تقارير تكشف.. هل يخطط صلاح للرحيل إلى الدوري الإسباني؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي لا يخطط للانتقال إلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما كشفه فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات عبر حسابه على "تويتر"، فإن محمد صلاح لا يخطط حاليًا للانتقال إلى الدوري الإسباني، مضيفا أنه لا يرغب في مغادرة ليفربول هذا الصيف.

وأشار الصحفي الإيطالي لشبكة "سكاي سبورت" إلى أن صلاح يريد استكمال تعاقده مع ليفربول الذي ينتهي في يونيو 2023، عندما يمكنه مغادرة صفوف الفريق مجانا.

وأكد أن صلاح لا يشغل باله سوى بالتركيز مع ليفربول اعتبارا من اليوم.

وعن تجديد تعاقده مع ليفربول، أتم رومانو قائلا أن المفاوضات لا تزال متوقفة حاليا، وأن الأمر متروك لليفربول فقط من أجل فتح المحادثات مجددا.

يذكر أن تقارير إسبانية كشفت أمس الإثنين أن مهتم بضم صلاح.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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