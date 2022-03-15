مصدر لمصراوي: الاتحاد لديه نيه لإنهاء التعاقد مع حسام حسن بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي الاتحاد، أن هناك نية مشتركة بين إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي وحسام حسن المدير الفني للفريق بإنهاء التعاقد بالتراضي خلال الساعات الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حسام حسن غاضب من هجوم الجماهير عليه خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى سوء التوفيق الذي يواجهه.

وأوضح، أن إدارة الاتحاد ترغب في تغيير الجهاز الفني وتجديد دوافع اللاعبين بتواجد جهاز فني جديد.

وأشار إلى أن أبرز المرشحين لخلافة حسام حسن، عماد النحاس أو شوقي غريب بالإضافة إلى مدير فني أخر شاب.

وأكد أن المدرب الشاب المرشح لخلافة حسام حسن مازال متواجد مع فريقه، وفي حالة رحيله سيتواجد مع الفريق السكندري، لافتًا انه قاد فريقه للفوز على مدرب زعيم الثغر مؤخرا.

وأتم:"خلال ساعات قليلة سيتم حسم الأمور بشكل رسمي وحسم مصير حسام حسن".