الامارات | عقوبات صارمة بحق اسماعيل مطر.. ومخففة لرحيمي وخالد عيسى والشكيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات صارمة بحق اسماعيل مطر.. ومخففة لرحيمي وخالد عيسى والشكيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لاعب الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف مباراتين وتغريمه 200 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وإيقاف لاعب الوحدة خميس إسماعيل مباراتين وتغريمه 90 ألف درهم لمحاولته الاعتداء على لاعب الفريق المنافس، وتوجيه عقوبة الإنذار للاعبي نادي العين سفيان رحيمي وخالد عيسى وناصر الشكيلي وغرمت كل لاعب منهم 25 ألف درهم لعدم تحليهم بالروح الرياضية، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة "كلاسيكو أبوظبي" بين العين والوحدة وانتهت بفوز "الزعيم" بهدف نظيف.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "نظرت اللجنة في تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين فريقي الوحدة والعين في الأسبوع الـ 19 لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت اللجنة أيضاً معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه (مبلغ وقدرة 150 ألف درهم) لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)، ومنعت اللجنة مدرب اللياقة لنادي العين خيسوس أوتاولا من مرافقة فريق لأربعة مباريات وتغريمه ( مبلغ وقدره 75 ألف درهم ) لاشتراكه مع اللاعب السابق ذكره واعتدائه على جماهير نادي الوحدة، ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للنادي".

وأضاف: "عاقبت اللجنة أيضاً ناديي الوحدة والعين بلعب أربع مباريات على ملعبهما بدون جمهور في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بسبب قيام بعض من جماهيرهما بتبادل إلقاء عبوات السوائل ورميها في أرضية الملعب ، والخروج عن الروح الرياضية والنزول لأرض الملعب والتلفظ بألفاظ غير لائقة".

يذكر أن اجتماع لجنة الانضباط عقد برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

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