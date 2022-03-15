شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وآرسنال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن مهاجمه محمد صلاح بات لائقا بما يكفي للمشاركة في التدريبات قبل رحلة الفريق إلى آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، رغم خروجه مصابا في القدم خلال انتصار مطلع الأسبوع على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون.



واستبدل صلاح في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-صفر بعد دقائق من تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وتورمت قدم الدولي المصري بعد المباراة، لكن كلوب قال إن أطباء الفريق أبلغوه بأن صلاح سيعود إلى تدريبات‭ ‬الفريق.