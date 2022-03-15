تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وفياريال في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون فريق يوفنتوس الإيطالي على موعد مع مواجهة صعبة، حين يواجه فياريال الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب على ملعب الفريق الإسباني قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين يوفنتوس وفياريال بنتيجة 1-1.

ويستقبل فريق يوفنتوس نظيره فياريال، الأربعاء، على ملعب إليانز، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وفياريال عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.