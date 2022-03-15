تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد ثلاثية ريال مدريد في مايوركا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على نظيره ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، في ختام منافسات الجولة 28 من "الليغا".



جاء فوز ريال مدريد على مايوركا ليكون هو الرابع على التوالي للميرينغي خلال منافسات الدوري، بعد أن سبق وحقق الفوز على كلاً من ديبورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو وريال سوسيداد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن إشبيلية الوصيف صاحب الـ 56 نقطة، فيما يأتي برشلونة ثالثاً برصيد 51 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021/2022، بعد انتهاء منافسات الجولة 28:

ريال مدريد 66 نقطة

إشبيلية 56 نقطة

برشلونة 51 نقطة

أتلتيكو مدريد 51 نقطة

ريال بيتيس 49 نقطة

ريال سوسيداد 47 نقطة

فياريال 45 نقطة

أتلتيك بلباو 40 نقطة

فالنسيا 37 نقطة

سيلتا فيجو 35 نقطة

أوساسونا 35 نقطة

إسبانيول 33 نقطة

رايو فاييكانو 32 نقطة

إلتشي 32 نقطة

خيتافي 28 نقطة

ريال مايوركا 26 نقطة

غرناطة 25 نقطة

ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة

ليفانتي 19 نقطة