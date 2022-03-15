الصراع على القمة يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل السيتي مع كريستال بالاس.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الانجليزي، بعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس في الجولة 29 من المسابقة.

ويتربع مان سيتي على عرش ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، وذلك بفارق 4 نقاط فقط عن ليفربول الوصيف، الذي سيواجه أرسنال غدا في مباراة مؤجلة من الجولة 27، وفي حال فوز الريدز سيقلصون الفارق مع السيسي لنقطة واحدة فقط.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1. مانشستر سيتي: 70 نقطة.

2. ليفربول: 66 نقطة.

3. تشيلسي: 59 نقطة.

4. أرسنال: 51 نقطة.

5. مانشستر يونايتد: 50 نقطة.

6. وست هام: 48 نقطة.

7. وولفرهامتون: 46 نقطة.

8. توتنهام هوتسبير: 45 نقطة.

9. أستون فيلا: 36 نقطة.

10. ساوثهامتون: 35 نقطة.

11. كريستال بالاس: 34 نقطة.

12. ليستر سيتي: 33 نقطة.

13. برايتون: 33 نقطة.

14. نيوكاسل يونايتد: 31 نقطة.

15. برينتفورد: 30 نقطة.

16. ليدز يونايتد: 26 نقطة.

17. إيفرتون: 22 نقطة.

18. واتفورد: 22 نقطة.

19. بيرنلي: 21 نقطة.

20. نوريتش سيتي: 17 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، واصل محمد صلاح تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة 29 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1- محمد صلاح (ليفربول) (20 هدفًا)

2- كريستيانو رونالدو (رونالدو) (12 هدفًا)

3- دييجو جوتا (ليفربول) (12 هدفًا)

4- ساديو ماني (ليفربول) (12 هدفًا)

5- سونج هيونج مين (توتنهام) (11 هدفًا)

6- هاري كين (توتنهام) (11 هدفًا)

7- إيفان توني (برينتفورد) (11 هدفًا)

8- رياض محرز (مانشستر سيتي) (10 أهداف)

9- جيمي فاردي (ليستر سيتي) (10 أهداف)

10- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) (10 أهداف)

11- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) (9 أهداف)

12- إيمانويل دينيس (واتفورد) (9 أهداف)

13- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) (9 أهداف)

14- رافينيا ( ليدز يونايتد) (9 أهداف)

15- سميث رو ( أرسنال) (9 أهداف)

16- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) (9 أهداف)