موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أرسنال، نظيره، ليفربول، في العاشرة والربع مساء الأربعاء، 16 مارس، على ملعب الإمارات، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على برايتون 2 - 0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ66 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح بعد إصابته في مباراة برايتون، خاصة بعد غيابة عن تدريبات الفريق.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك، روبتسون

الوسط: هندرسون، فابيانو، كايتا

الهجوم: دياز، ماني، جوتا (صلاح)

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 3، بتعليق: عصام الشوالي.