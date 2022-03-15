المريخ يكشف لمصراوي: طلبنا مواجهة الأهلي بدون جمهور في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، أن ناديه يطالب بالمعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحضور الجماهيري لمباراته المقبلة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا على المريخ، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتقام المباراة على ملعب "الأهلي We السلام" في القاهرة، الذي يحتضن مباريات الفريق السوداني في النسخة الحالية من البطولة.

وقال حازم مصطفى في تصريحات لمصراوي إن ناديه طلب حضور 5000 مشجع في مباراة الأهلي، منهم 4500 للمريخ و500 من جمهور القلعة الحمراء.

وأشار مصطفى إلى أن المريخ طلب اللعب بدون حضور جماهيري في حالة رفض العدد المذكور.

وكان حازم مصطفى طالب في تصريحات سابقة بتطبيق "المساواة والعدل" في عدد حضور الجماهير، بعدما حصل الأهلي في مباراته أمامه بالجولة الأولى على 4500 تذكرة، مقابل 500 فقط للمريخ.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على المريخ الذي يتذيل الترتيب بنفس الرصيد.