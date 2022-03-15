الزمالك يسافر أنجولا الخميس بطائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقررة عصر السبت المقبل.

وودع الزمالك مسابقة دوري الأبطال بعدما جمع نقطتين فقط في 4 جولات، فيما ضمن الوداد المغربي، وبترو أتليتكو التأهل عن المجموعة للدور ربع النهائي، حيث تشهد المجموعة منافسة بينهما على الصدارة.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك، في تصريحات لمصراوي، أن الفريق سيسافر إلى أنجولا بطائرة خاصة، يوم الخميس المقبل.

وعلل المصدر، أن السفر بطائرة خاصة يرجع لعدم توفر حجز طيران إلى أنجولا لجميع أفراد البعثة خلال تلك الفترة.

ويغيب عن رحلة الزمالك لأنجولا، محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، وأيمن حفني للإصابة، بالإضافة لمحمود علاء للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية أمام الوداد بالجولة السابقة.