الاتفاق السعودي يسعى إلى التعاقد مع سيف الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير تونسية، أن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفري الاتفاق السعودي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك.

وأوضحت إذاعة "شمس اف ام" التونسية، أن نادي الاتفاق السعودي ف فتح باب المفاوضات مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للنظر في إمكانية انتدابه في المركاتو القادم.

وأشارت إلى أن رغبة الاتفاق في التعاقد مع الجزيري جاءت بتوصية من مدربه السابق باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق حاليا.

وفي وقت سابق، أكد حازم فتوح، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، أن عقد اللاعب مستمر مع القلعة البيضاء حتى عام 2024، مشيرًا إلى أنه ليس من بين اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فتوح، أن هناك نادي اماراتي كبير يرغب في التعاقد مع اللاعب سيف الدين الجزيري بالفعل، زفي انتظار تحديد الالية التي سينتقل يها اللاعب إلى النادي.

وكان باتريس كارتيرون قد رحيل عن تدريب الزمالك، بعد انهاء التعاقد معه بالتراضي، ليتولي مهمة تدريب فريق الاتفاق السعودي، وتتعاقد إدارة القلعة البيضاء مع جوسفالدو فيريرا خلفا له.