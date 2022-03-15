مكالمة هاتفية تنهي أزمة مدرب يد الأهلي مع نادي الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

أكد النادي الأهلي، انتهاء أزمة المدرب أحمد سامي مع نادي الشمس، بعدما انتقل لتدريب فريق كرة اليد في القلعة الحمراء بشكل مؤقت.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي وافق أمس الإثنين على تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة اليد، وضم التشكيل الجديد أحمد سالم قائما بأعمال المدير الفني.

وأجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا مع الكاتب الصحفي أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، لتوضيح موقف القلعة الحمراء من الاستعانة بأحمد سالم في الفترة المقبلة.

في البداية عبر الخطيب عن تقديره الكامل لنادي الشمس ومجلس إدارته، وحرص القلعة الحمراء على استمرار العلاقة الوطيدة التي تربط الناديين، مشيرا إلى أن المدير الفني الجديد لن يبدأ مهمته إلا بعد الحصول على من نادي الشمس ومجلس إدارته.

وأكد الخطيب أنه طلب من أحمد سالم التوجه إلى ناديه لإنهاء موقفه بالشكل الذي يؤكد على التقدير والاحترام المتبادل بين الناديين.

فيما أكد أسامة أبوزيد في المكالمة التي جاءت ودية للغاية عن تقديره وامتنانه للكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي، وأنه وافق على انتقال أحمد سالم بعد تنفيذ كافة بنود عقده مع الشمس لحفظ حقوق النادي، وأيضا في إطار العلاقة الطيبة مع النادي الأهلي، متمنيا للنادي الكبير التوفيق في مهمته الجديدة.