صلاح يفوز بجائزة لاعب شهر فبراير من رابطة اللاعبين المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

فاز محمد صلاح، لاعب ليفربول، بجائزة لاعب شهر فبراير الماضي، بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وخاض صلاح 4 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

وتعرض صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، للإصابة خلال مباراة برايتون، ضمن الأسبوع الـ29 من منافسات بريميرليج.

وغادر صلاح في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة، حيث شهد اللقاء تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

واستطاع صلاح بعد هدفه في برايتون أن يصل لـ20 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليواصل "مو" تربعه على صدارة هدافي "بريميرليج" بفارق 8 أهداف عن زميله النجم السنغالي ساديو ماني.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة، حيث يبتعد "الريدز" عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط.